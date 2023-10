Napoli-Milan 2-2: “Pioli non la chiude e viene ripreso” | Serie A News

Per la 'rosea', bravo Stefano Pioli, tecnico rossonero, nella prima parte di gara a dare forza alle proprie idee, confermando uomini e atteggiamento, nonostante il k.o. rimediato in Champions League a Parigi. Un Diavolo coraggioso e aggressivo che ha mandato due volte in gol di testa Olivier Giroud, una tassa ogni volta che gioca al 'Maradona': il francese non segnava dal 1° settembre.