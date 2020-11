Napoli-Milan 1-3: Ibrahimovic micidiale, Insigne si sacrifica | Serie A News

Napoli-Milan 1-3: Ibrahimovic e Insigne, gare a confronto

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha stravinto il duello a distanza con Lorenzo Insigne in Napoli-Milan 1-3 di ieri sera al ‘San Paolo‘. È quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Ibra, con una doppietta (20′ e 54′) ha, di fatto, spianato la strada del successo ai rossoneri ieri guidati in panchina di Daniele Bonera. Sesto successo su 8 gare per il Diavolo, 20 punti sui 24 disponibili. Tutti griffati dai 10 gol di Zlatan, in appena 6 gare disputate in campionato.

Staccati, così, Cristiano Ronaldo (Juventus) e Romelu Lukaku (Inter). Ibrahimovic dominante, dunque, contro Insigne in Napoli-Milan. Il capitano degli azzurri si è sacrificato molto per la squadra, ha cercato di coinvolgere i suoi compagni ma, nel momento di andare alla battuta a rete, ha trovato tutti gli spazi intasati.

Entrambi, Ibrahimovic e Insigne, hanno dimostrato una condizione atletica ottimale nel match. Tutti e due, però, hanno concluso la gara con dei fastidi muscolari. Più serio sembra essere quello dello svedese, uscito al 79′ per far posto a Lorenzo Colombo.

