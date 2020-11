CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 23 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua prima pagina a Zlatan Ibrahimović, trascinatore del Diavolo di Stefano Pioli (ieri affidato a Daniele Bonera). Napoli-Milan 1-3 al ‘San Paolo‘: doppietta per lo svedese e 20° risultato utile consecutivo in Serie A per il Milan.

In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Torino, con i nerazzurri abili a rimontare da 0-2 a 4-2 (doppietta anche per Romelu Lukaku) e Roma-Parma. All’Olimpico è andato in scena l’Henrikh Mkhitaryan show: per l’armeno due gol e tanto spettacolo.

Quindi, in basso, spazio a Fiorentina-Benevento 0-1 (non un grande esordio-bis per Cesare Prandelli) e al patto di ferro tra Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo per la Champions alla Juventus.

