Napoli-Milan 0-4, il Diavolo è tornato: i rossoneri lanciano segnali

Napoli-Milan, segnali rossoneri

Il miglior Milan di stagione, si legge, domina il Napoli, tornando a casa con un 4-0 totalmente inatteso e dai molti significati, per l'Italia e per l'Europa. Il Milan lancia un segnale alle rivali per la Champions in Serie A e ai futuri avversari nei quarti di coppa. La serata del Napoli non può essere giustificata dalla sola assenza dell'infortunato Osimhen. La squadra di Luciano Spalletti ha pagato la serata negativa di troppi protagonisti e l'incapacità di rispondere alle mosse di Pioli. Del ritorno alla difesa a quattro si sapeva, ma tutti si aspettavano Krunic trequartista, invece l'allenatore ha messo in quella zona Bennacer, scatenato sulle tracce di Lobotka. Così il Milan ha prosciugato le fonti di gioco, con un atteggiamento come ai bei tempi, un pressing meno offensivo ma con la capacità di sporcare palloni e di intercettare le linee di gioco, aggiungendo una fase difensiva eccellente. Il Diavolo è tornato. Napoli-Milan: “Leao, Leao”. Il portoghese balla con la Curva