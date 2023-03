Napoli, Kvaratskhelia ancora giocatore del mese: pericolo numero uno

Napoli, Kvaratskhelia ancora giocatore del mese

Lo show di Kvaratskhelia col Napoli è cominciato a Verona, a Ferragosto, con tanto di gol e di assist, con quei dribbling secchi: dicono le statistiche, che un valore ce l'hanno, che la «doppia-doppia», mutuando il basket, si compone di quattordici reti e di altrettanti passaggi decisivi, Champions compresa. In serie A, niente male, dodici più dieci. Un genio che si è abbattuto sul campionato italiano e l'ha conquistato, l'idolo del «Maradona» ma più in generale, per gli esteti del calcio, un piacere per gli occhi e la testimonianza, l'ennesima, è nel riconoscimento del premio calciatore del mese. Kvaratskhelia resta il pericolo numero uno del Napoli contro il Milan.