Napoli, è scontro tra tifosi e società: De Laurentiis nel mirino

La sconfitta pesante contro il Milan non compromette la strada che porterà il Napoli a vincere lo scudetto, ma la società azzurra, nella notte del Maradona, hanno riscoperto alcune fragilità. I sottili equilibri che sfilano nel rapporto tra la tifoseria napoletana e la dirigenza sono stati spesso messi in discussione. Anche all'inizio di questa stagione, infatti, il presidente De Laurentiis fu criticato per aver perso giocatori chiave come Insigne, Mertens e Koulibaly. Il campionato straordinario degli uomini di Spalletti, però, ha fatto volare via tali discussioni, ora tornate sotto altre vesti.