Napoli, Corbo: “Sorteggio positivo. Milan più debole”

"Positivo per il sorteggio del Napoli per due motivi. Il primo, il rivale è oggettivamente più debole quest’anno, passano 20 punti in classifica, 68-48 per la capolista. Scongiura poi l’arrivo di un’altra straniera, magari scortata da tifosi facili alle risse. Se il Napoli squadra ha autorevolmente regolato le ansie di rivincita dell’Eintracht, la Napoli delle istituzioni è apparsa sfilacciata. Le devastazioni stavano per provocare l’ennesimo caso politico in un’Italia che sbanda tra gestione della sicurezza e tutela dei diritti. Per fortuna si è sgonfiato, non fosse altro per il sacrificio da encomio dei 700 tra funzionari, ufficiali, agenti di polizia, carabinieri e finanza; oltre che per la composta reazione dei cittadini napoletani. Sopportano tutto, trasporti scassati, strade in riparazione, cantieri. Quali brividi avrebbe dato a Napoli il sorteggio se invece del Milan avesse pescato il Bayern o il Chelsea, con ultrà tedeschi o inglesi al seguito?". Calciomercato Milan, Padovan: “Maldini e Massara hanno fallito”