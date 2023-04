Multa Leao, lo Sporting spinge: vuole i 45 milioni di euro

Milan, le novità sulla multa di Leao

I riflettori sono sempre sul caso Leao, si legge, che coinvolge Sporting Lisbona e Lille. Il club portoghese continua a lottare per avere i 45 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria di Leao nel 2018. Su questa cifra si è espressa anche la Fifa che però non ha riconosciuto allo Sporting tale somma, ma una inferiore, pari a 16,5 mln di euro. Lo Sporting tuttavia è intenzionato a fare ricorso al Tas e ha coinvolto in solido anche il Lille, per il risarcimento del danno. In tutto ciò lo stipendio di Leao ogni mese viene pignorato del 20% in attesa che tutti gli organi giudicanti emettano una sentenza definitiva che però non arriverà a breve.