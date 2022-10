Moviola Milan-Juventus 2-0: “Prima rete viziata da fallo” | Serie A News

1 di 1

MOVIOLA MILAN-JUVENTUS

La moviola di Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023): arbitro Daniele Orsato | AC Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della moviola di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per i padroni di casa. Voto 6, quindi la sufficienza, per l'arbitro Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (VI). "Un neo evidente, ma anche altre scelte prese con un senso", ha specificato la 'rosea'.

Nel primo tempo del match Milan-Juventus, due episodi da moviola sui quali il quotidiano sportivo nazionale ha posto la propria attenzione. Al 30', su calcio d'angolo battuto da Rafael Leão, l'attaccante bianconero Dušan Vlahović tende il braccio, con la mano dietro la schiena, verso il pallone. Da regolamento, però, l'intervento non è sanzionabile poiché non si crea luce tra braccio e corpo.

Qualche strascico, però, lascia la malizia con cui il serbo, con l'arto, va a cercare il pallone. Nel recupero del primo tempo, poi, il vantaggio del Milan (sugli sviluppi di un corner), nasce da una precedente azione fallosa di Theo Hernández su Juan Cuadrado, che Orsato non ravvisa come tale. Il fallo non è da V.A.R. (perché, appunto, l'azione con la battuta del corner è da dichiararsi conclusa). Però è evidente.

Nella ripresa, poi, altro episodio da moviola il raddoppio di Brahim Díaz al 54', tutto perfettamente regolare ed il colpo di braccio, al 67', di Bremer in area di rigore bianconera sulla palla calciata da Rade Krunić. Il braccio si ritrae, l'intervento non è punibile. Giusti, infine, i cartellini gialli nel finale a Sandro Tonali (Milan), Leandro Paredes e Moise Kean (Juventus) per reciproche scorrettezze. Pagelle Milan-Juventus 2-0: scopri voti e giudizi dei rossoneri!