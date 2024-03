Moviola Lazio-Milan, Di Bello sbaglia tutto: il parere di Calvarese

'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Lazio-Milan 0-1 , partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 . Lo ha fatto, come di consueto, con il parere tecnico di Gianpaolo Calvarese , ex arbitro nella massima serie. Per Calvarese la partita di Di Bello è stata disastrosa nel secondo tempo. Ecco il commento.

Moviola Lazio-Milan, Calvarese boccia Di Bello

"L'episodio chiave è l'espulsione di Luca Pellegrini. Castellanos prende un colpo sul viso e va a terra. I giocatori della Lazio lamentano il colpo e si fermano: anche l'arbitro interrompe la corsa, ma poi lascia correre. Pellegrini blocca Pulisic trattenendolo ingenuamente: secondo giallo e rosso. L'errore dell'arbitro è non dare indicazione chiare con il suo body language: Di Bello si pianta a centrocampo senza seguire l'azione e mettendo il fischietto in bocca. Di Bello, poi, perde del tutto la testa. Il rosso a Marusic arriva per qualche parola di troppo. Decisamente esagerato quello per Guendouzi: nel suo gesto con Pulisic non c'è nulla di violento". LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Zazzaroni contro Di Bello: rigore, espulsioni e non solo