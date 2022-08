Moviola Atalanta-Milan 1-1: “Hateboer, rischio rosso” | Serie A News

La moviola di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-1 al 'Gewiss Stadium'. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, da 5,5 in pagella la prestazione dell'arbitro del match, Fabio Maresca della sezione A.I.A. di Napoli.

Maresca ha deciso di ammonire quasi subito, per evitare che la partita degenerasse. Alla fine i cartellini gialli del match saranno 8, tutti giusti. Tra questi, anche uno per il tecnico rossonero Stefano Pioli, che si era lamentato per un fuorigioco, poi fischiato, a Duván Zapata non chiamato subito.

La moviola di Atalanta-Milan 1-1: era rosso per Hateboer?

Due ammonizioni anche per Theo Hernández e Berat Djimsiti, che battibeccano dopo uno scontro sulla trequarti nel finale: un po' di nervosismo tra i due, con il direttore di gara a calmare gli animi. Gli altri gialli, esaminando la moviola di Atalanta-Milan, sono per falli di gioco.

Più nello specifico: Rafael Tolói (ostruzione a Rafael Leão), Ante Rebić (entrata in ritardo e calcio a Merih Demiral), Sandro Tonali (da dietro su Ademola Lookman), Marten de Roon (duro su Charles De Ketelaere) e, il più grave, Hans Hateboer che entra con il piede a martello su Leão.

Per la 'rosea', chiara l’involontarietà del difensore dell'Atalanta, ma l’olandese rischia grosso. Ci poteva stare il cartellino rosso. Uno degli errori di Maresca, invece, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', è non vedere il fallo di Divock Origi che, in area, anticipato da Djimsiti al momento del tiro, colpisce il difensore.

Maresca fa battere invece il calcio d'angolo in favore del Milan. Ma in caso di gol sarebbe intervenuto il V.A.R.. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>