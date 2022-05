Le mosse di Pioli in vista di Sassuolo-Milan: il programma rossonero

Rossoneri da oggi al lavoro in vista di Sassuolo-Milan di domenica al 'Mapei Stadium'. Ecco come Stefano Pioli vuole puntare lo Scudetto

Daniele Triolo

Domenica sera, alle ore 18:00, si disputerà Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium'. In caso di pareggio o di vittoria, il Milan vincerebbe il 19° Scudetto nella sua storia. Come si prepareranno i rossoneri all'appuntamento del 22 maggio? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come arriverà il Diavolo alla sfida contro i neroverdi di Alessio Dionisi.

Sarà, di fatto, come un lunghissimo weekend in famiglia in attesa di Sassuolo-Milan. Dopo il giorno di riposo di ieri, stamattina i rossoneri si sono presentati a Milanello. Pranzo insieme, obbligatorio, che darà il via all'avvicinamento alla gara chiave di Reggio Emilia, in programma tra cinque giorni.

In vista di Sassuolo-Milan Pioli, così come ha sempre fatto nel corso di questi suoi anni in rossonero, curerà ogni aspetto, anche il minimo dettaglio. Dalle foto appese nello spogliatoio (che cambiano di partita in partita e coinvolgono, a rotazione, tutti i giocatori) alle tabelle e statistiche esposte sulle pareti a Milanello.

Dal punto di vista della formazione, anche se è ancora presto per parlarne, dovrebbe cambiare davvero molto poco. In casa del Sassuolo, il Milan dovrebbe ripresentarsi più o meno con gli stessi calciatori che hanno battuto Verona e Atalanta nelle ultime due partite. Difensori e attaccanti intoccabili, potrebbe variare qualcosa tra centrocampo e trequarti.

Per Sassuolo-Milan, infatti, Pioli ha un dubbio tra Ismaël Bennacer e Rade Krunić (molto bene il bosniaco, titolare nelle ultime due partite) e tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Per il resto, spazio ai leader come Mike Maignan, Fikayo Tomori, Theo Hernández, Sandro Tonali e Rafael Leão.

Da domani a sabato, ha concluso la 'rosea', il Diavolo si allenerà soltanto al mattino e, così come accade ogni qualvolta si gioca alle ore 18:00, i giocatori andranno in ritiro pre-partita. Per trovare, tutti insieme, la concentrazione in vista dell'ultima fatica stagionale. La più importante, difficile, che, però, potrebbe portare tanta soddisfazione all'universo rossonero. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

