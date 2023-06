La morte di Berlusconi, la fine di un’epoca: domani Funerali di Stato

Il calcio lo ricorderà formalmente fino a domenica con un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di ogni gara ufficiale di tutte le competizioni in programma fino al termine della settimana. Berlusconi era ricoverato da venerdì scorso al 'San Raffaele' per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. I valori del sangue erano sballati e Alberto Zangrillo , il suo medico di fiducia, lo aveva trattenuto per nuove analisi.

Ha vinto tutto con stile. Il suo Milan è stato unico

La 'rosea' ha evidenziato come Berlusconi sia stato un vincente. Ha vinto, però, a modo suo, imponendo uno stile che, a distanza di 37 anni dal suo ingresso nel Milan, oggi sembra 'normale'. Puntava alla grandezza, al bel gioco prima ancora che ai trofei. Amava il talento puro, la difesa a quattro e il trequartista. Non è mai stato anti-Inter, Juventus o Napoli. Tifava per i nerazzurri nelle coppe, non ha preso Diego Armando Maradona per non turbare Napoli, né strappò mai Roberto Baggio alla Juventus perché l'Avvocato Gianni Agnelli gli chiese di 'non esagerare'.