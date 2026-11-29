Quando si parla di Diego Moreira con Gerry Cardinale, c'è un'espressione che torna spesso: "Il mio ragazzo". Un soprannome che racconta bene il rapporto tra il patron rossonero e l'esterno belga, arrivato dallo Strasburgo e diventato rapidamente uno dei volti più apprezzati della squadra.

L'investimento effettuato dal Milan sta dando risultati importanti soprattutto sul piano tecnico. Moreira ha conquistato spazio, fiducia e soprattutto l'affetto dei tifosi, tanto da diventare uno dei giocatori più richiesti per la personalizzazione delle maglie negli store rossoneri. Il suo impatto è stato così significativo da far passare in secondo piano, almeno per una parte della tifoseria, il ricordo di Rafael Leão.

Non si tratta necessariamente di un paragone tra i due giocatori, ma della capacità del belga di trasmettere entusiasmo attraverso le proprie prestazioni. La doppietta contro la Lazio ha rappresentato un momento fondamentale della sua crescita: da quella partita è iniziato un percorso di maturazione che lo ha trasformato in una presenza sempre più importante nell'attacco milanista.

Nove partecipazioni ai gol: il prossimo bonus è da oltre 2 milioni

Le prestazioni di Moreira hanno conseguenze anche sul piano economico. Nell'accordo con lo Strasburgo sono stati infatti previsti diversi bonus legati al rendimento del calciatore.

Il primo scatterà quando il belga raggiungerà 10 partecipazioni attive ai gol, considerando reti e assist, in una qualsiasi stagione della sua esperienza al Milan. Attualmente il suo bilancio è di 5 gol e 4 assist, per un totale di nove contributi. Basterà quindi un'altra partecipazione a una rete per far scattare il pagamento di 2.051.282 euro in favore dello Strasburgo. Questo bonus potrà essere riconosciuto una sola volta durante tutta la permanenza del giocatore a Milano.

Un'altra clausola riguarda invece le presenze da titolare: al raggiungimento di 15 partite iniziate dal primo minuto, con almeno 45 minuti disputati, il Milan dovrà versare ulteriori 1.025.641 euro. Questa seconda tipologia di bonus potrà scattare per tutta la durata del contratto, ma sarà riconosciuta allo Strasburgo al massimo due volte. L'esborso complessivo legato a questa specifica voce potrà quindi arrivare a 5.128.205 euro.

La fiducia di Amorim e il lavoro quotidiano

A credere fortemente in Moreira non è soltanto Cardinale. Anchelo considera un elemento fondamentale del proprio progetto tecnico, nonostante qualche richiamo, come quello arrivato dopo l'esultanza in occasione del gol segnato contro l'Olympiacos.

Il belga, dal canto suo, continua a lavorare per migliorare. La cura della condizione fisica, gli allenamenti in palestra e l'attenzione ai dettagli fanno parte della sua quotidianità. Un esempio è arrivato con la punizione trasformata nel derby, frutto anche del lavoro svolto durante la settimana per perfezionare le proprie qualità balistiche.

Moreira sta dimostrando di non essere soltanto un giocatore dotato di talento e accelerazione, ma anche un calciatore desideroso di ampliare il proprio repertorio. La continuità delle prestazioni e la capacità di incidere in modi differenti stanno contribuendo alla sua crescita.

L'emergenza sugli esterni aumenta il suo peso

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il momento di Moreira assume ancora più importanza considerando le difficoltà numeriche del Milan sulle corsie offensive. Gli stop di Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers hanno ridotto le alternative a disposizione di Amorim, rendendo ancora più prezioso il contributo del belga.In questo scenario ha trovato spazio anche, protagonista della rimonta contro l'Olympiacos. L'inglese ha mostrato di preferire il ruolo di ala a quello di trequartista, perché gli permette di sfruttare meglio la velocità e puntare direttamente il proprio avversario.

La crescita di Moreira, però, rappresenta già una delle note più positive della stagione rossonera. Il Milan ha trovato un giocatore capace di accendere la partita, creare occasioni e partecipare direttamente alla produzione offensiva. E mentre Cardinale continua a considerarlo "il suo ragazzo", un altro gol o assist potrebbe far scattare il prossimo bonus previsto nell'accordo con lo Strasburgo.