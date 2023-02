Monza-Milan, le chance di recupero di Tomori e Bennacer | Serie A News

Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer, tra gli infortunati eccellenti del Milan, saranno disponibili per la trasferta di sabato a Monza? Le ultime

Daniele Triolo

Sabato 18 febbraio, alle ore 18:00, si disputerà Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023. Il Diavolo, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è in fase di guarigione dopo un mese tremendo: doppio 1-0 a 'San Siro' contro Torino in campionato e Tottenham in Champions League. Ora, però, i rossoneri vogliono la conferma definitiva all'U-Power Stadium.

Monza-Milan, gara difficile su un campo ostico — Contro il Monza non sarà di certo una partita facile. La formazione di Raffaele Palladino è l'unica imbattuta nel 2023. Il Milan, quindi, dovrà disputare un'ottima gara se vorrà avere chance di andare via dalla Brianza con i tre punti in tasca. Riusciranno a recuperare, per Monza-Milan di sabato, due degli infortunati illustri tra i rossoneri come Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer? Per il 'CorSport' appare difficile.

Bennacer verso il forfait; dubbio Tomori — Per il centrocampista franco-algerino, ieri, ancora esercitazioni in palestra e lavoro personalizzato. Sono in calo, quindi, le possibilità di esserci contro i biancorossi. Il difensore inglese, invece, dopo l'iniziale riscaldamento con il resto dei compagni, ieri si è poi sganciato per effettuare una seduta di lavoro a parte. Qualche chance in più rispetto a Bennacer di scendere in campo a Monza: tanto dipenderà dalle risposte di oggi e domani sul campo.

Il Milan, ad ogni modo, non intende rischiare né Tomori né Bennacer: il calendario, infatti, è fitto di impegni. Tra Serie A e Champions League si giocherà quasi sempre ogni tre giorni e ci sarà bisogno di avere tutti in forma nelle prossime partite con l'obiettivo di cercare di vincere ogni match. Mercato Milan, ecco il primo colpo per l'estate >>>