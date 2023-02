Monza-Milan, benedetto Messias: i rossoneri ritrovano la difesa

Monza-Milan, difesa e Messias

Pioli, rischiando, si legge, ha vinto con la difesa e un gol del brasiliano, inventato esterno a tutta fascia. Trentuno minuti per sbloccarla, un’ora per conservare il risultato e portare a casa un successo pesantissimo, il terzo di fila a segnalare la fine della crisi. Di buono per il Milan ci sono il risultato, la tenuta della difesa a tre e un ottimo primo tempo, in cui si sono riviste compattezza, distanze giuste e cattiveria. Il palo scheggiato da Leao, le scosse di Messias, i segnali di Theo Hernandez, sulla via del recupero. Da una discesa di Kalulu e una palla contesa in area, è nato il gol del brasiliano: palla sbucata all’improvviso, sinistro violento nell’angolo, Caprari copriva la visuale di Di Gregorio. Il peccato originale dei rossoneri: non chiuderla. Theo, in contropiede, ha fallito un’occasione clamorosa in avvio di ripresa. Segui con noi il live del Milan Primavera contro il Cesena