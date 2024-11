Milan, Fonseca: occhio all’effetto boomerang. Leao e non solo: i rischi

Rafa Leao va verso la sua terza panchina consecutiva in Serie A. Anche in Monza-Milan, Fonseca dovrebbe preferire Noah Okafor. Un evento, come scrive 'Tuttosport', per il portoghese visto che non gli accade dal maggio 2021. Rafa non era ancora un titolare fisso e Pioli, per centrare la zona Champions e il secondo posto alle spalle dell’Inter di Conte, scelse di schierare da ala sinistra nel suo 4-2-3-1 addirittura Calhanoglu. Leao rimase in panchina con la Juventus e subentrò per 20 e 45 minuti rispettivamente con Torino e Cagliari. Dopodiché, Leao non ha mai cominciato fuori dall’undici titolare per tre partite di fila in campionato.