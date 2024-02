Monza-Milan 4-2, il CorSport impietoso con Thiaw: il giudizio sul tedesco

Malick Thiaw tornava titolare quasi tre mesi dopo l'ultima volta in Monza-Milan di ieri: serata da dimenticare per il centrale tedesco

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sera, in occasione di Monza-Milan dell'U-Power Stadium, tornasse titolare Malick Thiaw al centro della difesa di Stefano Pioli. Un rientro traumatico, quello del difensore tedesco classe 2001, il cui primo tempo è stato un vero e proprio disastro. E senza contare la dinamica del gol preso al 90', in cui è stato parte in causa.