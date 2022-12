Milan, Maldini e Pioli volano ai Mondiali per la finale

Stefano Pioli, da due giorni in ritiro a Dubai con il Milan, volerà a Doha per assistere dal vivo alla finale dei Mondiali. Questo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Un’ora appena di distanza con l’aereo, sorvolando il Golfo Persico, per raggiungere il Qatar. Il tecnico rossonero nelle scorse ora avrebbe anche sentito Olivier Giroud e Theo Hernandez, con la convinzione che possano di nuovo arrivare in finale. Pioli, in qualsiasi caso, raggiungerà lo stadio iconico di Lusail domenica prossima. Quasi certamente della spedizione rossonera farà parte anche Paolo Maldini. Non sarebbero da escludere possibili viaggi anche per il calciomercato, si legge, anche per Ziyech. Intanto oggi prima amichevole per il Milan. Il test contro l'Arsenal sarà importante per capire la condizione dei rossoneri, in vista della ripresa della Serie A a gennaio. Calciomercato Milan – Il Chelsea non molla la presa per Leao