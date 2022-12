Inghilterra-Francia, le pagelle di Theo Hernandez: “In ombra”

Le pagelle di Theo Hernandez

La Gazzetta dello Sport lo reputa il peggiore in campo. 5 in pagella per il francese. Questa la spiegazione: "In tensione per Saka, resta nell'ombra della fase difensiva. Anche perché davanti a lui Mbappé gode sempre della priorità acquisita. Sciagurato su Mount per il rigore bis, ma è fortunato, Kane lo sbaglia". Tuttosport è dello stesso parere, ma aggiunge mezzo voto in più: 5.5. Il quotidiano torinese spiega in questo modo: "Ingaggia con Saka una delle battaglie individuali più belle ed appassionanti di tutta la partita. Ha sulla coscienza il fallo che porta al rigore del possibile 2-2, poi sprecato da Kane". 5 anche per il Corriere dello Sport. Ecco la spiegazione: "Nel primo tempo controlla, anche senza spingere. Nel secondo Saka gli scappa spesso. E il rigore regalato è una sciocchezza colossale, non decisiva". Milan, Bennacer e il rinnovo: dopo Dubai. Brahim Diaz in ascesa