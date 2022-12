Inghilterra-Francia, le pagelle di Giroud: “Da riserva di Benzema a star”

Le pagelle di Giroud

La Gazzetta dello Sport celebra le sue prestazioni. 7 in pagella per il francese. Questa la spiegazione: "Per un'ora è periferico, gli arrivano pochi palloni, per giunta complicati. Pare ingabbiato e isolato. Poi arriva il cross di Griezmann e segna un gol da centravanti verissimo". Tuttosport è dello stesso parere anzi, gli regala mezzo punto in più: 7.5. Il quotidiano torinese lo celebra in questo modo: "Segna sempre lui: di piede, di testa o in qualsiasi altro modo lecito. E Deschamps vola". 7 anche per il Corriere dello Sport. Ecco la spiegazione: "Non è mai stato così forte in vita sua. Trasforma in tesoro quasi tutti i palloni che tocca. Il quarto gol in questo Mondiale - sono 53 con la Francia - è l'aratro che traccia il solco decisivo per il raggiungimento della semifinale. Da riserva di Benzema a star del torneo a 36 anni. La vita può essere meravigliosa".