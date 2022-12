Mondiali, i gol dei calciatori del Milan in Qatar: guida Giroud

Il Milan ha portato ai Mondiali in Qatar ben 7 giocatori: questi hanno segnato parecchi gol posizionando i rossoneri in alto

Il Milan è migliorato tantissimo in queste ultime stagione, grazie allo splendido lavoro di Frederic Massara e Paolo Maldini sul calciomercato. I talenti arrivati si sono poi sviluppati fino ad arrivare a un livello internazionale. La prova sono stati questi Mondiali, dove il Milan ha portato ben 7 calciatori rossoneri.

Il Milan tra i top club per gol segnati ai Mondiali

Il sito gazzetta.it ha fatto una interessante classifica sui giocatori dei vari club che hanno segnato di più, al momento, ai Mondiali. In testa c'è il PSG guidato dalle reti di Mbappé e Messi. Poi il Manchester City e il Bercellona con 8. Al quarto posto il Milan con ben 7 gol. Mattatore Olivier Giroud che, prima della finale, ha segnato 4 gol. Poi le due reti con il Portogallo di Rafael Leao e la voleé di Theo Hernandez contro il Marocco. Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi