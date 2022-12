Mondiali, Giroud trova un vecchio amico: sfida con Regragui

Manca ormai alle semifinali dei Mondiali 2022 in Qatar. Oggi la partita tra Argentina e Croazia. Messi cerca la finale dopo quella persa contro la Germania, stessa cosa per Modric reduce dalla sconfitta contro la Francia. Oggi l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla anche della sfida tra Marocco e Francia. Lo fa concentrandosi sulle sfide tra "vecchi amici". Ecco un pezzo su Giroud. Olivier ritroverà un ex compagno: il ct avversario, Walid Regragui, uno dei marocchini nati in Francia. Giroud e Regragui hanno vestito la maglia del Grenoble nell’estate 2008, quando il milanista aveva solo 22 anni e stava uscendo dal guscio mentre Regragui, che era un difensore, si avviava alla fine della carriera di calciatore. I due hanno anche giocato uno spezzone insieme, per 45 minuti contro lo Strasburgo, prima che Giroud fosse prestato al Tours in seconda divisione. Calciomercato Milan – Il Chelsea non molla la presa per Leao