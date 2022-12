Mondiali, addio al bomber classico: si salva solo Giroud

Olivier Giroud è stato uno dei 7 giocatori del Milan impegnati ai Mondiali in Qatar. Il francese ha giocato molto bene con la sua Nazionale, nonostante la delusione in finale contro l'Argentina di Leo Messi . L'edizione odierne del Corriere della Sera fa un'attenta analisi sul ruolo del centravanti durante l'ultima competizione in Qatar. La crisi del bomber classico, si legge, è generalizzata: Spagna e Germania , ad esempio, hanno giocato senza centravani. La Croazia , che è arrivata sul podio è stata spinta dal centrocampo e dalla difesa. Anche il Brasile gioca con Richarlison , che non è esattamente un centravanti vecchio stile.

Mondiali, si salva solo Giroud

Come scrive il quotidiano, Giroud, partito come riserva di Benzema, si è preso la squadra sulle spalle, segnando 4 gol. il bomber del Milan, si legge, è stato l'unico in grado di tenere alta la bandiera dei centravanti classici durante i Mondiali. La classifica dei marcatori parla chiaro: primo Mbappé che è un attaccante esterno. Lo stesso si può dire di Leo Messi. Il centravanti classico sta sparendo: questo, si legge, anche per scelta degli allenatori, che prediligono i giocatori polivalenti.