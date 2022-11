Belgio-Marocco, le pagelle di Ziyech: “Il cuore della squadra”

Le pagelle di Hakim Ziyech dopo Belgio-Marocco, partita valida per il girone F dei Mondiali in Qatar. Hakim brilla

Una partita intensa quella tra Belgio e Marocco che vedeva i Diavoli rossi nettamente favoriti sulla carta. Il Marocco , però, è entrato in campo con voglia di vincere e alla fine ci è riuscito. Hakim Ziyech è il faro di questa Nazionale e lo ha dimostrato ancora una volta ieri. Corsa, giocate di sostanza e la squadra tutta sulle sue spalle. Il giocatore del Chelsea , che piace tanto al Milan , è stato eletto migliore in campo da molti giornali. Ecco le sue pagelle.

Le pagelle di Ziyech

La Gazzetta dello Sport lo celebra e gli assegna il "premio" di migliore in campo, con un ottimo 7,5 in pagella. Questa la spiegazione: "La nazione sulle spalle, la squadra pure. Ma gioca con la lucidità del campione: mai fine a se stesso, sempre utile". Tuttosport è dello stesso parere e gli dà anch'esso un 7,5. Ecco il perché: "Quando gioca come ieri è divino: un gol annullato dal Var, un assist-gol. Il cuore del Marocco". Mezzo voto in meno, invece, per il Corriere dello Sport che si ferma a un 7 pieno.