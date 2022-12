Mondiale, i top e i flop: Theo-Giroud super. Delusione Lukaku-Lautaro

'La Gazzetta dello Sport' riporta i top e i flop del Mondiale in corso in Qatar: Theo Hernandez e Giroud tra i migliori in questo torneo

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', approfittando di questi due giorni senza Mondiale, ha stilato i top e flop dei calciatori 'italiani' che hanno preso parte al torneo attualmente in corso in Qatar. Se l'Inghilterra può vantare ben 36 gol dai calciatori che militano in Premier, la Serie A si difende con 20 reti. Oltre a questi, però, c'è da guardare anche l'aspetto tecnico e fin qui ci sono stati tanti calciatori che hanno fatto bene, ma anche altri che hanno fatto meno bene.

Per quanto riguarda l'Inter, Dumfries è sicuramente una delle note liete dell'Olanda di Van Gaal, ma allo stesso tempo De Vrij scalda la panchina 'oranje'. Non hanno fatto bene nemmeno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: il primo ha perso il posto da titolare, il secondo ha inciso molto sull'eliminazione del Belgio ai gironi. Il tutto senza dimenticare Onana, che ha salutato prima del dovuto il Qatar per una lite con il c.t. Song, e Brozovic, che ha iniziato il torneo in sordina ed è cresciuto partita dopo partita. Bello e cattivo tempo anche in casa Milan, con Theo Hernandez e Giroud che sono sicuramente i calciatori più in forma della Francia di Deschamps, ma allo stesso tempo Kjaer e De Ketelaere hanno già salutato il Qatar.

La Juve ha il miglior portiere del torneo, vale a dire Szczesny, nonostante sia stato eliminato agli ottavi di finale per mano dei francesi. Danilo è uno dei punti fermi di Tite, ma restando in Sudamerica Paredes ha perso il posto da titolare e nemmeno Di Maria se la sta passando bene visto i continui problemi fisici. Così così Vlahovic: ha giocato poco ma ha anche trovato il suo primo gol in un Mondiale. Riguardo gli altri 'italiani', Kim ha alternato una qualificazione a sorpresa e il pessimo ottavo della sua Corea. Sabiri e Cheddira stanno vivendo un sogno con il Marocco, così come Koopmeiners e De Roon sono stati al centro di diverse scelte tecniche. Il tutto senza dimenticare di Dybala, che non ha ancora giocato un minuto in Qatar.

Mondiale, i top — Theo e Giroud - Milan francese: Giroud bomber, Theo prende il posto del fratello infortunato e fa meglio di lui. In fascia, con Mbappe, si vola.

Denzel Dumfries - Fase a gruppi normali, inizio di eliminazione diretta irreale: due assist alla Dumfries e un gol agli Stati Uniti negli ottavi.

Wojciech Szczesny - Miglior portiere della fase a gironi, con i due rigori parati ad Al Dawsari e Messi... e non solo. Con Mbappe, si è arreso.

Sofyan Amrabat - Il perno del Marocco dalla prima partita: i rossi, in mezzo al campo, vanno dove dice lui. In rapporto alle attese, il migliore.

Mondiale, i flop — Romelu Lukaku - Pochi minuti al rientro col Marocco, gli errori decisivi per l'eliminazione del Belgio contro la Croazia. Stagione maledetta.

Lautaro Martinez - Nessun gol per l'Argentina e il posto lasciato ad Alvarez. Per lui però non è finita: Messi è con lui, il talento anche.

Leandro Paredes - Titolare con l'Arabia, in panca con la Polonia, poi riserva. Scaloni cerca rapidità e scintille: meglio Fernandez e Mac Allister.

Sergej Milinkovic-Savic - Serbia ancora deludente, lui tra i peggiori contro Brasile e Svizzera. Resta il gol al Camerun, ma è davvero troppo poco.