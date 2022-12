Milan, sarà un dicembre rossonero: tutti gli impegni della squadra di Pioli

Sarà un dicembre a tinte rossonere. Il Milan di Stefano Pioli prenderà parte a diversi impegni tra amichevoli, allenamenti e non solo

Manca meno di un mese all'inizio della seconda parte di stagione, ma il Milan ha già ripreso a lavorare per farsi trovare pronto all'appuntamento contro la Salernitana. La gara, che sarà valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A, avrà luogo allo Stadio 'Arechi' di Salerno mercoledì 4 gennaio 2023. La squadra di Stefano Pioli, in attesa di affrontare i granata, avrà un mese di dicembre ricco di impegni.

Milan, gli impegni del mese di dicembre — In attesa dei calciatori impegnati al Mondiale, il Milan ha ripreso a lavorare in quel di Milanello dallo scorso venerdì. E' iniziata così la preparazione dei ragazzi di Pioli in vista della seconda parte di stagione, con i rossoneri che vorranno rimontare il Napoli e arrivare al top della condizione in Champions League. In attesa di tutto ciò, il Milan in questo mese sarà impegnato in quattro amichevoli. La prima sarà domani contro il Lumezzane a Milanello con i ragazzi di Pioli che giocheranno alle 14.30. Un test morbido prima di affrontare squadre più impegnative.

Il Milan, infatti, dall'11 al 20 dicembre continuerà a svolgere la preparazione invernale a Dubai, dove lì affronterà in amichevole due big della Premier League. Il 13 dicembre i rossoneri se la vedranno contro l'Arsenal, capolista nel campionato inglese, mentre il 16 se la vedranno con il Liverpool. Una volta terminato il ritiro a Dubai, il Milan farà ritorno a Milanello ma avrà tempo per fare un'ultima sgambata prima della sfida contro la Salernitana. I rossoneri, infatti, affronteranno in amichevole il 30 dicembre il PSV Eindhoven al 'Philips Stadion', in Olanda.

Milan, non solo il campo — Mentre allenatore e calciatori saranno impegnati sul campo, la dirigenza proverà a ritoccare la squadra per renderla il più competitiva possibile. Non sono previsti stravolgimenti durante il mercato di gennaio, ma Maldini e Massara saranno attenti alle occasioni che un mercato particolare come quello invernale saprà offrire. Attenzione sempre alla pista che porterebbe ad Hakim Ziyech: il marocchino sta disputando un Mondiale strepitoso con la sua Nazionale, ma non se la sta passando affatto bene al Chelsea. Qualora dovessero esserci le possibilità per acquistarlo in prestito, il Milan potrebbe farci più di un pensierino.

Per quanto riguarda il fronte delle uscite, da monitorare anche le situazioni legate a Bakayoko e Adli. Il primo potrebbe far ritorno proprio al Chelsea, club che detiene il suo cartellino, mentre il secondo potrebbe trasferirsi in prestito per fare esperienza. Nonostante il clima sia opposto, il mese di dicembre del Milan sarà molto caldo.