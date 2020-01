Milan, Yonghong Li attacca: “I soldi erano bloccati da Elliott”

NEWS MILAN – Il Corriere della Sera, in in edicola questa mattina, ha riportato le parole che Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha scritto nella giornata di ieri sul suo profilo ufficiale Twitter.

"Gazidis ha detto che Elliott ha salvato il Milan dal fallimento. Questa è un Fake News! Come ha detto David (Han Li ndr): "I soldi nel conto del Milan erano bloccati da Elliott e non potevamo usarli … dopo aver lasciato il club, c'erano ancora molti soldi che noi avevamo messo". Gazidis, sapevi che il tuo stipendio era il mio denaro?".

