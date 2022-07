Milan, si presenta Adli: “Giocare in Champions League è il mio sogno”

Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, si è presentato ieri a 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti

Daniele Triolo

Ieri Yacine Adli, centrocampista classe 2000 arrivato al Milan quest'estate, ma acquistato dodici mesi e lasciato in prestito al Bordeaux, si è presentato per la prima volta da giocatore rossonero ai microfoni di 'Milan TV'. Le dichiarazioni di Adli, che domani alle ore 14:00 sarà 'battezzato' anche in conferenza stampa a Milanello, sono state riprese da 'Tuttosport' oggi in edicola.

"È un grande onore giocare in uno dei più grandi club del mondo, il migliore in Italia - ha esordito Adli sul Milan -. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili. Però questo mi ha aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni complicate. Ora penso di essere pronto a superare i periodi negativi, in futuro, ricordando quelli passati ed andando avanti".

Milan, ecco Adli: le sue prime parole da rossonero

Adli è cresciuto nell'Academy del PSG e conosce già due compagni di squadra. "Ci sono stato con Fodé Ballo-Touré e Mike Maignan. Mike è un po' più vecchio di me, quindi l'ho visto giocare per molto tempo quando ero più giovane. Invece per un po' sono stato compagno di Fodé, quindi ci conosciamo. È una bellissima sensazione giocare con altri ragazzi parigini, come lo è giocare con Ismaël Bennacer, che conosco benissimo, avendo lo stesso agente. Penso sia un grandissimo giocatore, probabilmente uno dei migliori centrocampisti in questo momento. Quello che fa è incredibile e sono sicuro che potrà fare ancora meglio per dimostrare tutti che può diventare un nome importante nel mondo del calcio".

Sulla sua posizione in campo in questo Milan, Adli non si fa molti problemi. "Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l'allenatore deciderà per me. Non ho preferenze: ho giocato in tantissime posizioni diverse e questa è una delle mie qualità. Quindi continuerò a portarla anche sul campo". Adli ha poi confessato che ora, con la maglia rossonera, è vicino a realizzare un sogno di quando era bambino.

"È il mio sogno da ragazzo giocare la Champions League. Sapere che probabilmente prenderò parte a questa competizione è incredibile, voglio prepararmi al meglio per essere pronto".