Milan, Adli: “Sono pronto a mettermi in gioco in diverse posizioni”

Yacine Adli , classe 2000 , nuovo centrocampista del Milan , si è presentato ieri in conferenza stampa a Milanello . Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Mi sono integrato molto bene, si respira un'atmosfera di famiglia, si lavora insieme per crescere e per ottenere i migliori risultati. Sono molto contento di essere qui e di trovare alcuni compagni che già conoscevo, tra cui tanti francesi», ha esordito convinto Adli, che ha poi spiegato che posizione ama ricoprire sul terreno di gioco.

«Sono pronto a mettermi in gioco in diverse posizioni a centrocampo, questa settimana il Mister mi ha provato in più ruoli ma quello che per me è importante è essere in campo. Sono un giocatore atipico, tra le mie qualità migliori ci sono un buon ultimo passaggio e una buona visione di gioco», ha sottolineato l'ex Bordeaux, il quale, nell'ultimo anno, si è informato su ciò che stavano combinando i suoi futuri compagni di squadra.