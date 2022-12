Milan, fari su Vranckx: ecco dove ha in mente di farlo giocare Pioli

Aster Vranckx, centrocampista che il Milan ha prelevato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, si gioca tutto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Aster Vranckx, centrocampista belga che il Milan, la scorsa estate, ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg: il classe 2002, infatti, ha sei mesi di tempo per giocarsi la permanenza in rossonero e tappare, eventualmente, uno dei buchi del prossimo calciomercato estivo del club di Via Aldo Rossi.

Milan, Vranckx si candida per giocare di più — Vranckx, secondo il quotidiano torinese, è uno dei giocatori maggiormente sotto la lente di ingrandimento di Paolo Maldini, Frederic Massara, ma, soprattutto, mister Stefano Pioli. Il ragazzo, tra i nuovi acquisti rossoneri, è forse quello che, più di tutti, ha dato la sensazione di essere più avanti nel processo di integrazione tattica all'interno dei sistemi di gioco del Diavolo.

Anche se nelle amichevoli disputate a Dubai contro Arsenal e Liverpool non ha brillato, già dall'ultimo test match prima della ripresa del campionato, ad Eindhoven contro il PSV nel pomeriggio di venerdì, potrà avere un rendimento diverso. Risultare, magari, più incisivo, così com'era stato, per esempio, a Genova contro la Sampdoria e a 'San Siro' contro la Fiorentina in Serie A.

Può giocare in mediana o sulla trequarti — In occasione proprio dell'ultimo match della prima parte di stagione, quello contro i viola, aveva provocato, con un suo cross, l'autogol di Nikola Milenković valso il 2-1 rossonero al 90'. Per 'Tuttosport', Vranckx ha doti fisiche e tecniche per giocare da trequartista 'box to box', ma anche per giocare, con un po' più di sacrificio, nei due di centrocampo.

Sarà interessante capire se in questo lasso di tempo avrà scalato gerarchie nelle idee tattiche di Pioli. Una cosa è certa: il Wolfsburg non sembra aperto a concedere sconti sul riscatto da 10 milioni di euro. Qualora, però, Vranckx, dimostrasse di essere 'da Milan', con una spesa minima consentirebbe al Diavolo di tappare una delle due falle tra mediana e trequarti.