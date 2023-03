Milan, Vranckx parla del futuro: si valuta il suo riscatto

Aster Vranckx ha parlato del suo futuro al Milan. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza lavora sul suo riscatto

"Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto un processo di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. Bene, continuerò a lavorare sodo. Spero che presto arriveranno più minuti.Se sto pensando a soluzioni per la prossima stagione? A volte, ma vedremo. Zlatan parla spesso con tutti i giovani e dà costantemente consigli. È anche il tipo che tiene tutti sulle spine nello spogliatoio. Cerca di migliorare quelli che lo circondano".

Si lavora al riscatto

Paolo Maldini e Frederic Massara, si legge, vorrebbero confermare il giocatore per la prossima stagione. Gli accordi presi con il Wolfsburg in estate prevedono un diritto di riscatto a 12 milioni, cifra che attualmente verrebbe ritenuta piuttosto alta. Dunque sarebbero due le strade per la dirigenza del Milan: da un lato tentare di rinegoziare un altro prestito oppure riscatto ma a una cifra più bassa. Il Milan crede nelle qualità tecniche di Vranckx e valuta l'acquisto nelle prossime settimane.