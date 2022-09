Il Milan vola con Giroud: un vero affare per i rossoneri di Pioli

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è costato pochissimo ai rossoneri nell'estate 2021. Minima spesa, ma massima resa. Le statistiche

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, risultato decisivo anche a 'Marassi', in casa della Sampdoria, arricchendo, così, la sua collezione di reti importanti. Oltre al penalty che ha steso i blucerchiati, per esempio, si ricordano, nella passata stagione, il gol contro il Torino, la doppietta nel derby, un gol a Napoli e la doppietta tricolore in casa del Sassuolo.

Quasi più punti procurati ai rossoneri (15) che gol (7). Quando le sue reti non decidono pesano lo stesso come macigni. Un paio di esempi? Il gol in casa della Lazio, l'anno passato, prima che Sandro Tonali completasse l'opera, o il gol segnato nel derby di quest'anno tra i due di Rafael Leão. Insomma, gol mai banali quelle di Giroud: segna solo reti che fanno volare il Milan. La 'rosea' ha anche calcolato il 'costo' di ogni gol realizzato dall'ex Arsenal e Chelsea in rossonero.

Milan, Giroud segna sempre gol importanti: il resoconto

Ogni rete di Giroud, di fatto, costa al Milan poco più di 70mila euro. Circa 90 volte in meno di quello che costa ogni gol di Dušan Vlahović alla Juventus. Sono, logicamente, investimenti diversi. I bianconeri hanno scelto di puntare su un classe 2000 dal futuro assicurato, i rossoneri su un ultra 30enne nella fase finale della sua carriera. Ma occhio a sottovalutare il fiuto di Paolo Maldini e Frederic Massara per gli Over 30.

Con Zlatan Ibrahimović e Simon Kjær, nel gennaio 2020, hanno gettato le basi per la rinascita del Milan. Con Giroud, nell'estate 2021, hanno ingaggiato il bomber ad un prezzo ... da discount. Il suo cartellino è costato infatti appena un milione di euro. L'accordo con il Chelsea prevedeva il versamento di un altro milione di euro di bonus al raggiungimento di determinati traguardi, ma quei bonus non sono scattati.

E così, nel rapporto qualità-prezzo, Giroud è il bomber più 'conveniente' tra quelli che comandano la classifica marcatori di questa Serie A. Ciascuna delle 14 reti segnate in campionato dal centravanti transalpino, da quando veste rossonero, costa al Diavolo solo 71.400 euro. Ogni centro di Marko Arnautovic del Bologna, attuale capocannoniere, si attesta sui 150mila euro. Per Beto (Udinese), 625mila euro a gol.

Andando oltre le cifre, poi, ci sono elementi che non si possono calcolare, ma anche incidono anche di più negli equilibri di squadra nel Milan. Come esperienza, leadership e serenità che il numero 9 ha portato a Milanello e che rappresentano un valore inestimabile. Con lui in campo, il Milan ha imparato a correre anche senza Ibra. E attualmente, con Ante Rebić e Divock Origi fermi ai box, lui gioca sempre e gioca sempre bene.

A Milano Giroud si è sentito subito a casa: il 30 giugno 2023 scadrà il suo contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, ma adesso questo non è importante. Tra quella data e un probabile rinnovo ci sono ancora decine di gol-partita da collezionare in maglia rossonera.