Milan, Vocalelli: “Calciomercato sbagliato. Squadra indebolita”

Il Milan e l'Inter , si sfideranno di nuovo il prossimo martedì, per il secondo atto dell'EuroDerby. Milano, al momento, è a due facce: i rossoneri continuano a perdere punti per la lotta al quarto posto, mentre l' Inter vola con 7 vittorie di fila . Alessandro Vocalelli , giornalista della Gazzetta dello Sport , ne ha parlato su le pagine della rosea, sottolineando anche gli errori dei rossoneri nel calciomercato estivo . Ecco le sue parole.

"Sono venuti alla luce gli errori di un mercato che invece di migliorare i Campioni d’Italia ha finito per indebolirli. Se ci pensate, il Milan è quello passato, con Kessié in meno e qualche giocatore chiave con un anno in più".