Milan, la vittoria manca da sei gare: contro l’Inter Pioli vuole svoltare

Il Milan non vince da sei partite e una sconfitta contro l'Inter significherebbe crisi totale: Pioli vuole dare un segnale di svolta

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del momento negativo del Milan. I rossoneri non vincono da un mese, con l'ultimo successo che risale alla trasferta di Salerno. Da lì in poi due pareggi e quattro sconfitte per il Diavolo, con Stefano Pioli che vorrà dare una svolta domenica sera contro l'Inter. Vincere nel derby significherebbe dare un segnale importante, ma ottenere un'altra sconfitta non solo significherebbe crisi totale, ma potrebbe far scivolare il Milan fino al sesto posto in classifica, un qualcosa nemmeno immaginabile solamente fino a un mese fa.

Pioli sta facendo di tutto pur di risollevare la squadra. Probabilmente modificherà l'assetto tattico e ha cercato di lavorare anche sulla testa dei calciatori che, ovviamente, in quest'ultimo periodo non saranno felicissimi. Probabilmente questo è il momento più duro da quando l'ex allenatore della Fiorentina siede sulla panchina rossonera, ma il derby potrebbe rappresentare una svolta. Un po' come successo proprio un anno fa, quando i rossoneri vinsero il derby in rimonta e diedero il via alla cavalcata scudetto. C'è da considerare, però, anche il lato negativo della medaglia: con una sconfitta le cose si metterebbero davvero male per un Diavolo che ha già visto sfumare due obiettivi stagionali (tre...) su quattro.

Intanto i precedenti tra Pioli e l'Inter non sorridono all'allenatore rossonero. Quello di domenica sarà l'undicesimo derby da milanista per l'allenatore di Parma, il quale nei precedenti incontri ha ottenuto cinque sconfitte, due pareggi e tre vittorie. L'ultima partita risale nemmeno a un mese, a Riyad, con la squadra di Inzaghi che vinse meritatamente la finale di Supercoppa contro il Milan.