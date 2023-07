Milan, vincolo su San Siro: Cardinale punta tutto su San Donato

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha fatto il punto della situazione a riguardo. Il Milan, infatti, avrebbe bloccato da qualche settimana la zona San Francesco nel Comune di San Donato, con l'acquisizione da parte di Gerry Cardinale di Sport Life City. Una zona strategica, perché facilmente raggiungibile in auto, metropolitana e treno. Il progetto è avviato e, come già riferito da Paolo Scaroni, il Diavolo vuole correre veloce per il Nuovo Stadio. L'obiettivo sarebbe quello di inaugurare la nuova casa nel 2028/2029. LEGGI ANCHE: Milan, ecco il nuovo nome per la porta >>>