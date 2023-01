Milan, parola d’ordine è vincere. E c’è una Coppa Italia da riconquistare

Il Milan questa sera scenderà in campo per affrontare il Torino in Coppa Italia, competizione che manca dalla bacheca rossonera dal 2003

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del Milan, impegnato questa sera in Coppa Italia contro il Torino. Dopo aver pareggiato contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, Stefano Pioli vuole tornare a vincere. 'Vincere' è proprio il mantra dell'allenatore rossonero, il quale si impegna quotidianamente a ricordare alla squadra che lo scudetto conquistato a maggio non deve essere stato un caso ma l'inizio di una serie di trionfi. Tra questi Pioli vorrebbe anche inserire la Coppa Italia, trofeo che manca dalla bacheca rossonera dal lontano 2003, quando il Milan, due giorni dopo la finale di Manchester contro la Juventus, ha pareggiato 2-2 in finale contro la Roma. Forte del risultato dell'andata in favore dei rossoneri (4-1), il Diavolo conquistò il secondo trofeo nel giro di 72 ore.

Il tabellone prevede la partita contro il Torino, ma qualora i rossoneri dovessero passare il turno troverebbero la vincente di Sampdoria-Fiorentina, squadre ovviamente alla portata del Milan. Solamente in semifinale il Diavolo potrebbe incontrare una tra Napoli e Roma, impegnate rispettivamente contro Cremonese e Genoa. Come si è detto il Milan non vince il trofeo da vent'anni, anche se di mezzo ci sono state due finali, entrambe perse, contro la Juventus nel 2016 e nel 2019. Oltre al match di questa sera, i ragazzi di Stefano Pioli saranno impegnati in tanti e importanti incontri ravvicinati. La settimana prossima, infatti, il Milan volerà a Riyad per affrontare l'Inter in Supercoppa e, allo stesso tempo, dovrà cercare di accorciare le distanze dal Napoli in campionato.

La squadra ha saputo assorbire le giuste critiche dopo il pareggio-beffa contro la Roma, arrivato probabilmente a causa di cambi non all'altezza. Le critiche sono servite e chissà se Pioli, come è solito fare, abbia appeso al muro di Milanello tutto quello che è stato detto sulla sua squadra in questi giorni.