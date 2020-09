Milan, Vieri: “Maldini bravo a difendere Pioli. Fosse stato per Gazidis…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Vieri, ex giocatore del Milan tra le altre, ha elogiato le qualità dirigenziali di Paolo Maldini. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’: “Il Cap (Maldini, ndr) è bravo. Intelligente la difesa di Pioli. Fosse stato per Gazidis… Paolo è nel calcio da sempre, e sa bene che le rivoluzioni improvvise non portano da nessuna parte. Serve continuità, alla lunga paga sempre”.

