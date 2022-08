Milan, goleada al Vicenza: ma c’è apprensione per le condizioni di Tonali

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza la vittoria del Milan di ieri sul campo del Vicenza per 6-1. La squadra di Stefano Pioli ormai dimostra una sua propria identità, con un sistema di gioco collaudato, solido in difesa e forte in fase offensiva. In questa gara si registrano solamente due nei: la sbavatura difensiva nei primi secondi del match e gli infortuni di Tonali e Messias.

Escluso Giroud dagli undici di partenza a causa di un affaticamento (non dovrebbe essere in dubbio per la gara di sabato contro l'Udinese), al suo posto ha giocato Ante Rebic. I primi secondi del match sono stati come un piccolo shock per i rossoneri in quanto hanno subito un gol del tutto inaspettato. Non si è fatta attendere la reazione del Milan, con Leao che ha segnato pochi minuti dopo il gol del pareggio dimostrando di essere ancora il giocatore più pericoloso e imprevedibile del Milan. Sempre sul versante dell’esterno portoghese arriva il traversone giusto per la testa di Junior Messias che sigla il sorpasso dopo venti minuti. Con questo gol, Messias sale a quota quattro reti nelle amichevoli al pari di Giroud, segno di come il brasiliano voglia riscattarsi dopo una stagione di alti e bassi.