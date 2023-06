Milan-Verona, San Siro e una stagione da record: i numeri

Milan-Verona , ultimo atto di una stagione che dal punto di vista di tifosi allo stadio, è stata da record per i rossoneri. Anche per la partita di domani a San Siro, è prevista una gran presenza sugli spalti. L'edizione odierna di Tuttosport, parla anche dei numeri e dei record segnati dal Milan in questa stagione.

Milan, stagione da record

Quasi due milioni di tifosi a San Siro, si legge. La gara tra Milan e Verona, chiuderà una stagione da record2022/23. Per l’ultimo saluto ci saranno ancora una volta più 70mila cuori rossoneri. Cuori che batteranno ancora forte per le giocate di Rafael Leao come i gol di Olivier Giroud. Quella contro il Verona sarà la 26esima partita casalinga stagionale tra campionato e coppe che il Milan giocherà nel suo stadio con una media di oltre 71.500 spettatori a gara. Il calcolo è semplice e dice 1.859.000 tifosi e appassionati che ogni santa domenica (e non solo) hanno deciso di mettere piede nella Casa del Milan. Una Casa che può vantare quasi 100mila visite anche al Museo Mondo Milan. Un luogo sacro per chi ama il Milan che custodisce moltissimi memorabilia della gloriosa storia rossonera. Ma quella con l’Hellas Verona sarà una gara speciale, giocata sempre con il cuore.