Milan-Verona, Ibrahimovic ai saluti? Lo svedese non vuole smettere

Il Milan , nella serata di domani a San Siro, chiuderà la stagione contro il Verona . La gara potrebbe anche essere l'ultima in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic : lo svedese, a causa di problemi fisici, ha visto pochissimo il campo in questa stagione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla del futuro dell'attaccante svedese, che potrebbe essere lontano dal Milan .

Milan-Verona, l'ultima di Ibrahimovic?

La partita tra Milan e Verona di domani sera, si legge, dovrebbe essere l'ultima con la maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra e non pensare al ritiro. Ibrahimovic non accetta di passare per tremebondo o, peggio, per debole. Ibra per la prima volta dovrà confrontarsi con i timori che un'altra vita porta con sé. San Siro gli tributerà una festa speciale. Ibrahimovic al Milan, ha vissuto due 'vite', 2010-12 e 2020-23, ed è "valso" due scudetti, 2011 e 2022. Zlatan ha giocato con Juve e Inter, ma il Milan è la squadra italiana che più lo ha catturato.