Milan-Verona, Ibrahimovic darà l’addio ai rossoneri? | Serie A News

Niente Milan-Verona per Ibra. Anche se ...

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante svedese, classe 1981, non ha comunicato ancora nulla di ufficiale sul futuro. Ma la condizione fisica non gli consentirà di prendere parte alla gara contro l'Hellas Verona. Ancora dolori per Ibra, che ieri ha proseguito il lavoro personalizzato. Ma c’è anche l’ipotesi di un addio e il match di domenica sera potrebbe essere l’ultima apparizione con la maglia milanista. Milan, il mediano che vuole Maldini >>>