Milan-Verona, Florenzi: “Bartesaghi è forte. Entrato in una partita vera”

Milan-Verona, Florenzi loda Bartesaghi

Alessandro Florenzi, si legge, veterano scelto da Pioli sulla fascia sinistra al posto di Hernandez. L’ex Roma si è detto molto soddisfatto della prestazione e del successo: «Le critiche fanno parte del gioco, noi dobbiamo semplicemente non ascoltarle e andare avanti per la nostra strada e con le nostre idee. Abbiamo fatto una buona gara e abbiamo raggiunto l’obiettivo». Il terzino del Milan ha parlato anche di Bartesaghi: «È un giocatore forte. Sicuramente sarà stato emozionato, non è entrato come tutti gli esordi che magari ti fanno entrare sul 4 o 5 a zero ma è entrato in una partita tirata, partita vera. Ha grandi qualità, è stato bravo. Gli faccio i miei complimenti». LEGGI ANCHE: Milan, Krunic è solo l’ultimo caso. Quanti infortuni muscolari con Pioli!