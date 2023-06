Milan, De Ketelaere ha battuto due colpi: merita un’altra chance

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, in Milan-Verona , partita che ha preceduto l'ultima notte in rossonero di Zlatan Ibrahimovic , finalmente Charles De Ketelaere abbia battuto due colpi. Entrato poco dopo la metà della ripresa, CDK ha prima 'strappato' sulla destra, costringendo Fabio Depaoli al placcaggio ed all'ammonizione.

Milan-Verona, buon ingresso di De Ketelaere

Più avanti, poi, si è fatto vivo sul versante opposto, sulla sinistra, con un diagonale uscito di poco. Questi due squilli in Milan-Verona forse, non basteranno a De Ketelaere - secondo la 'rosea' - per garantirsi la riconferma in rossonero anche nella stagione 2023-2024. Però, nell'economia di una partita vera, visto che l'Hellas Verona si giocava la permanenza in Serie A, il fantasista belga, classe 2001, ha lasciato intravedere le sue qualità tecniche.