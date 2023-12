Vernazza: “Milan, sei davvero fuori dalla corsa? Con David…”

Vernazza: "Milan, con David..."

"... Sono due le condizioni indispensabili per un Milan 2023-24 da scudetto. La prima riguarda il mercato. Bisognerà rafforzarsi a gennaio, riempire la casella del centravanti bis, dietro Giroud, mancanza che fin qui ha reso il Milan un’anatra zoppa, anche se le due partite senza il francese, contro Fiorentina e Frosinone, sono state vinte grazie al sostituto Jovic. Il primo obiettivo, Jonathan David, canadese del Lilla, in Francia, forse è irraggiungibile. La valutazione di 40 milioni di euro lo rende proibitivo, specie in inverno, dentro un quadro societario in evoluzione. In 14 giornate di Ligue 1, David ha segnato 4 gol, non moltissimi, e oggi si ritrova lontano da Mbappé, capocannoniere con 15 reti. Il suo valore però è accertato. Parliamo di un attaccante scaltro e rapido, diverso a Giroud, del quale non ha la stazza, tanto che i due potrebbero giocare insieme, con David a girare attorno al francese. Se non sarà David, sarà un altro, e le soluzioni offensive cresceranno".