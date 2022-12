Milan, Verdone loda il ‘collega’ Ibrahimovic: “Persona deliziosa”

Ibra con Verdone: li vedremo su 'Paramount +'

Ha recitato, come noto, nell'ultimo film su Asterix e Obelix e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è stato inserito nel cast della seconda stagione della serie tv 'Vita da Carlo', incentrata su Carlo Verdone e che andrà in onda su 'Paramount +' nel nuovo anno, 2023. L'attore romano ha pubblicato un lungo post sui suoi canali social ufficiali per ringraziare il numero 11 della formazione di Stefano Pioli.