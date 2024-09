Ordine: "Scusate il ritardo con cui il Milan si è rimesso in cammino"

"Scusate il ritardo. Il ritardo col quale il Milan si è rimesso in cammino dopo quei primi tre turni deludenti. I 4 gol rifilati al Venezia, fragile come un grissino, in un tempo, il primo, è una specie di record per le statistiche (precedente nel 1958) ma una spremuta di vitamine per i prossimi impegni della settimana che arriva (Champions e derby). I 72 mila di San Siro cantano e festeggiano, per la prima volta Fonseca può regalarsi una serata piena di soddisfazione e persino gli esponenti più criticati a Roma per il cooling break (Theo e Leao) si godono il perdono del loro pubblico".