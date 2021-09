Milan-Venezia 2-0, la moviola: manca un giallo a Tonali / Serie A News

Ecco la moviola di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A, targata 'Gazzetta dello Sport'. Sandro Tonali meritava un giallo

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ha analizzato gli episodi arbitrali del match Milan-Venezia, valido per la 5^ giornata di Serie A. Non ci sono stati particolari errori che hanno compromesso la partita sottolinea la 'Rosea', ma c'è qualche episodio degno di nota da analizzare. Al 12' Brahim Diaz protesta per un presunto retropassaggio di Molinaro verso il portiere, ma l'arbitro lascia correre e sembra prendere la decisione corretta. Giusto il giallo a Forte, che rifila un calcio in faccio a Matte Gabbia.