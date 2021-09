Milan-Venezia 2-0, il Diavolo aggancia l’Inter: decisivi i cambi di Pioli

Il Milan risponde all'Inter e si porta, momentaneamente, in testa alla classifica. Decisivi i cambi di Stefano Pioli: decidono Theo e Brahim

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola, racconta la vittoria del Milan contro il Venezia nel match valido per la 5^ giornata di Serie A. Dopo la bella vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina per il momento, Milano si trova ad essere la capitale del calcio italiane almeno per una notte. 13 punti per entrambe le squadre, che aspettano il risultato del Napoli per capire se potranno respirare aria di alta quota anche nei prossimi giorni. Ma non è stata esattamente una passeggiata per il Diavolo a San Siro. Ci sono voluti quasi 70 minuti per sbaragliare la resistenza dell'avversario. Ci sono voluti i cambi dalla panchina per indirizzare la partita a favore dei ragazzi di Stefano Pioli.

Non erano infatti molti i titolarissimi che componevano l'undici iniziale di ieri sera. Mike Maignan, Sandro Tonali, Brahim Diaz e Rafael Leao a parte, Alessio Romagnoli, Ismael Bennacer e Ante Rebic non sono proprio sicurissimi di un posto. Per un'ora si è visto una sorta di 'Milan bis', con un possesso palla spesso sterile e che, nel primo tempo, non ha mai tirato verso lo specchio della porta di Maenpaa. Ma qualche crepa già iniziava a vedersi in occasione delle palle gol nitide di Ante Rebic e Pierre Kalulu. Serviva una scossa dalla panchina, serviva in particolare la frizzantezza di Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers.

Il francese ha subito messo le cose in chiaro con un assist preciso per l'1-0 di Brahim Diaz prima di mettersi in proprio, sfruttando una super azione di Alexis Saelemaekers. Un missile che non ha lasciato imprendibile che ha spento definitivamente i sogni di gloria anrancioneroverdi. Dopo aver reso il giusto omaggio al Venezia, la 'Rosea' chiude con una domanda: questo Milan è da scudetto? Sì, ma la partita di ieri lascia un po' perplessi su certe alternative. Alla fine per raggiungere il risultato Pioli ha dovuto far entrare due o tre titolarissimi in più. Ti sei perso gol e highlights di Milan-Venezia? Clicca qui per vedere le migliori azioni