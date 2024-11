I 60 anni di Van Basten: un idolo sempre nel cuore del mondo Milan

Marco Van Basten ha celebrato il suo sessantesimo compleanno in modo sobrio, senza clamori né feste strane: gli auguri degli ex compagni

Marco van Basten ha celebrato ieri il suo sessantesimo compleanno in modo sobrio, senza clamori né feste strane. Da quando ha lasciato il calcio, il tre volte Pallone d'Oro ha scelto di mantenere un profilo basso, dedicandosi al commento sportivo per Ziggo Sport e gestendo alcuni locali a Utrecht insieme a Frank Rijkaard . Le sue apparizioni in pubblico sono rare, e per questo ha preferito un incontro intimo con la moglie, i figli e pochi altri amici.

Nonostante la sua riservatezza, il traguardo dei sessant'anni non è passato inosservato, Tutti i tifosi infatti, non hanno dimenticato il grande campione, che ha dovuto ritirarsi a causa di problemi cronici alla caviglia. Oggi vive ad Amsterdam, dove alterna il lavoro alla sua passione per il golf, spesso in compagnia di vecchi compagni come Daniele Massaro e Mauro Tassotti.